「大智若嶼」諷明日大嶼　長洲飄色姊妹檔登場

飄色會景巡遊是長洲太平清醮一個亮點，參與5.12巡遊的隊伍正如火如荼準備。長洲新興街街坊會今年將推出3台飄色，包括以明日大嶼為主題的「大智若『嶼』」飄色。該會今(14日)安排小朋友「試色」，去年吸睛無數、扮演「四眼Cue后吳安儀」的麥幸蓁聯同妹妹幸烜，今年有望「姊妹檔」上場。



首次登上約3米高的飄色台，4歲的幸烜未有絲毫膽怯，反而覺新奇有趣，「唔驚，好開心！」她又稱希望能扮演單車運動員李慧詩。7歲姐姐幸蓁表示，去年有幸扮演Cue后，當時十分開心，又稱吸取去年經驗後，今年若天氣炎熱會多飲水。兩姊妹的母親麥太表示，支持女兒增廣見聞，稍後會向她們講解角色背景，希望能更「入戲」。



街坊會主席林潔聲表示，今年其中一台飄色會以明日大嶼為題，諷刺政府未善用棕地，亦憂會破壞海洋生態等，目前亦正積極考慮加入近日熱議的「丁權」議題成新主題。有近40年製作飄色經驗的文師傅指，本月開始製作道具，目前完成得七七八八，稍後可製作服飾。



至於太平清醮必買的平安包亦到最後準備階段，郭錦記餅店負責人郭錦華表示，平安包銷情近日已偷步向上，「平時一日賣100個，今日賣咗幾百個」他料清醮間會售過萬個平安包，更爆料稱今年會與神秘超級英雄合作，相信會十分受歡迎。