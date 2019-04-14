政Whats噏：謝偉俊未做主席　先防修逃犯例拉布

為咗處理台灣殺人案兼堵塞漏洞，港府早前提出修訂《逃犯條例》。嚟緊星期三(17日)就會召開首次條例草案委員會，仲會選埋正、副主席。傳聞本身係律師嘅立法會議員謝偉俊(Paul)將會競逐主席一職，而佢最近出席電視節目時仲預告埋，會嚴厲執行議事規則，同埋話預計會開公聽會添。之不過講開又講，雖然建制派人數眾多，但都未正式開會選主席，阿Paul櫈都未坐就咁快諗定策略，唔怕到時會有暗湧？



話說政府係希望由有法律背景嘅議員出任委員會主席，阿Paul喺節目中就話，自己嘅形象比較中立，相信主持會議嘅話，爭議會比較少喎。唔單止咁，佢仲話如果得到議員支持，就會當仁不讓出任主席。



阿Paul就話因為條例爭議性大，審議時間倉促，所以預計喺法案委員會審議時，唔會用少過70個鐘去審議，而公聽會都會召開一至兩次。唔少反對聲音都係鬧政府冇做公眾諮詢，依家阿Paul話開公聽會，似乎係幫政府補鑊喎。



除咗預告會有公聽會，阿Paul就講明自己會嚴格執行議事規則，話希望做到唔會被認為係獨裁、高壓嘅主席。佢仲話會喺過分離題、同議題冇關、重複性過高、攻擊性太強、人身攻擊太多等方面揸緊去做，強調自己唔係剪布添。其實獨唔獨裁、高唔高壓都係人哋評價嘅，好多時喺有爭議性嘅條例草案委員會入面，啲議員都會狠批主席表現，睇嚟阿Paul今次都未必走得甩喇。