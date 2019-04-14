每日一片：私家車開門撞中人　單車男無辜撼的士

無論上車定落車，都要睇清路面情況先好開門。昨日（13日）有網民上載影片，一名私家車乘客在開門落車之際，撞及剛巧路過的單車男，後者因而撼到旁邊一輛的士。的士司機相信是因為車身遭刮花，故落車與單車男理論，期間涉事私家車自行離去。由於事件涉及三方，不少網民紛議責任誰屬，大部分人則替單車男不值。



事件發生於屯門屯順街，昨早11時許，其後網民Gf Man在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載該片段。一輛白色私家車駛經事發地點時，車內一名老婦突然在中線開門，估計是想落車。同一時間，一名男子剛好騎單車在門邊駛過，慘被撞至「彈開」，連人帶車撞落身旁的士上，發出「砰」聲巨響。老婦見狀立即閂門。



的士司機立即落車與單車男理論，並不斷指向對方撞及的位置，相信是為車身撞花索償。在理論得如火如荼之際，私家車徑自駛走，即使單車男不斷拍車門示意，亦無補於事。到最後，一名目擊者上前指向私家車，似為單車男解圍。發文者謂：「啲人成日唔睇就開門，咁樣係私家車賠定單車賠？」



網民看過事件，紛斥私家車不顧而去，替單車男不值，「咁都畀部車走左去？掛住話個單車友做咩」，「架私家車在中線開門落客已經錯曬，事後仲不顧而去。」亦有人分享類似事件的經歷，「曾經我有朋友試過，先報警，的士向單車追討，然後單車再向開門L追討。」