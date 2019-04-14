政Whats噏：葉劉狙擊領展　柯仔慘變夾心人

向來與領展有好深牙齒印嘅新民黨立法會議員葉劉淑儀最近繼續出擊，偕同工聯會立法會議員麥美娟(Alice)提出私人條例草案，規管領展旗下及已出售商場嘅租金。根據程序，草案必須先到相關事務委員會畀議員傾吓先，據知葉劉自提出草案後，即積極同房屋事務委員會主席柯創盛(柯仔)溝通，希望盡快上會討論，但係運輸及房屋局局長陳帆就似乎唔多想做，想柯仔拖多一陣先。左右夾攻下，柯仔慘變夾心！



葉劉同Alice提出嘅草案，係透過修訂《房屋條例》及《稅務條例》，以制訂規管租金增幅的機制及設立現有租客租用優先權，以及引入空置稅嘅方式，以解決現時部分商場及街市被指租金過高及空置率高等問題，而規管範圍涵蓋出售予領展及領展已轉售嘅物業。日前兩人仲對外公布，話已成功取得律政司發證書說明草案符合格式，亦針對字眼等技術性修改，未來會約見政府討論。



據聞，葉劉已聯絡柯仔想盡快提上會兼搞公聽會，柯仔唔想只有議員齋噏，所以同葉劉商量等政府回應先。其後柯仔就聯絡陳帆夾時間，當時陳雖冇直接拒絕，但言語間都係想拖多陣，不過柯仔企硬，認為始終都要做。



柯仔回覆時承認正積極同雙方夾時間，會盡快上會。葉劉回覆時亦承認，有搵柯仔安排，佢亦有直接聯絡陳帆想約見面，點知陳竟然問佢攞條例草案嚟睇，相信係太忙、太多火頭要救，陳仲未睇過草案寫乜。結果依家變咗約特首傾，睇吓點做。



不過，上到會亦唔代表做得到。據知Alice今次係用其議員辦事處身份而非工聯會(工記)同葉劉夾，皆因黨內仍未對立法達成共識，工記人講少啲就當幫忙。有好多議員亦慨嘆，既然係政府當初賣產做錯，一係回購，一係提高市場競爭力，唔係破壞市場規矩、藥石亂投就可以解決！



同時多名資深建制派都認為，草案將建制派擺上枱，認為大家都認同領展要處理，但立法單一規管一間公司並唔合理，真係撐又死，唔撐又死。亦有建制派聲稱，為咗大局着想，最後可能都要否決草案，就算大家都係建制一樣冇面畀喎！依家寄望政府點樣回應，建制派先知有冇華麗轉身嘅最後舞台。