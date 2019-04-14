街頭槍擊：警拘3男女　追緝開槍兇徒

前晚(12日)深水埗發生「黑吃黑」街頭槍擊案，警方西九龍總區重案組探員，經深入追查後，今日(14日)採取連串突擊搜查行動，先後在油麻地及九龍城，共拘捕3名涉案男女，起出兩支懷疑仿製槍械，惟涉嫌開槍兇徒仍然在逃。



消息指，重案組探員根據線索，掩至油麻地白加士街一間賓館搜查，在房間內拘捕姓謝（29歲）男子，懷疑他在案發當晚與「槍手」登門滋事，他涉嫌有意圖而傷人被捕。其後，警方再根據情報資料，在九龍城區拘捕「槍手」的姓鄧(44歲)女友，以及「槍手」的姓陳(32歲)女友人，她們涉嫌藏有仿製槍械。



同時，探員根據情報搜查「槍手」位於深水埗的寓所，破門入屋後反轉全屋搜索，結果檢獲兩支懷疑仿製槍械及零件等，隨即交由軍火專家化驗。目前該案連同釣魚機賭檔的湖南「睇場」男子，共有4人涉案被扣查。



當晚10時許，兩名疑有黑幫背景男子，因曾在長沙灣道一個釣魚機賭檔「出術」遭踢爆，被趕走兼「無錢攞」，他們懷恨在心，兩人配備一支疑似自製霰彈槍，再次登門找晦氣，惟遭「睇場」的湖南漢驅趕及揮鐵通追打，其中一名黑漢隨即開槍一響「還拖」，湖南漢手臂中彈傷如「蜜蜂竇」，兩兇徒快閃逃去。警方經調查後，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該姓羅（34歲）湖南漢。