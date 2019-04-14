45%人贊成修訂逃犯條例　逾半唔撐陳方安生訪美

政府早前提出修訂《逃犯條例》，處理台灣殺人案兼堵塞漏洞。香港研究協會於本月初進行電話調查，訪問了1073名市民，結果有四成半受訪者贊成政府修例，而不贊成的佔三成半，另外有兩成人則表示無意見。



被視為「搞事四人幫」之一、有「民主阿婆」之稱的前政務司司長陳方安生，早前聯同兩名民主派立法會議員到訪美國，並會見多名當地政界人士，談及香港的情況。協會亦就此訪問市民，結果有五成三受訪者不支持陳方安生的訪美之行，表示支持的只有兩成四同時，分別有三成六受訪者認為該行程是為泛民的選舉造勢以及為個人名利，認為借助美國力量抗衡北京的受訪者有三成四，而認為促進香港民主法治發展的只有一成一。



調查結果又顯示，陳方安生等人不應到訪外國政府，要求國際社會干預香港事務方面，有四成六受訪者表示認同，而不認同的有三成二；亦有五成五受訪者認為有關人士要求美國關注香港一國兩制及人權狀況的做法，會間接幫助美國政府以香港事務制衡中國，相反認為不會的只有兩成三。



另外，對於美國政界經常對香港政制發展發表評論，有五成半受訪者認為對香港會是「壞處多些」，認為「好處多些」只有兩成半。



協會認為，調查結果顯示多數市民對陳方安生等人訪美一事持負面態度，促請有關人士重視市民意見，不要逆民意而行，該等人士要認真檢視有關行為，避免再有類似情況發生。