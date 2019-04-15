海洋公園推保育教材　吉祥物化身書中主角

「節約用電」、「珍惜食水」等環保概念經常出現在日常生活中，但如何將這些概念灌輸予幼童？海洋公園推出《威威與好友》幼稚園保育教材，包括「深海歷險記」、「冰極運動會」及「消失的水源」三本大圖書，海洋公園吉祥物將化身成書中主角，道出海洋污染、全球氣候變化及水資源短缺原因的保育課題。另外，公園亦為幼稚園及小學舉行到校的閱讀同樂日及嘉年華，吉祥物及教育大使更會現身講故事及與學童互動，帶領學童探索大自然。合資格幼稚園及小學均可向公園申請教材及到校活動，費用全免。



教材編寫者之一、海洋公園高級探索及教育經理張芝中認為，學生的環保意識愈來愈高，但往往較少機會在生活上實踐。教師可透過三本大圖書「深海歷險記」、「冰極運動會」及「消失的水源」教授環保概念，當中「深海歷險記」更是以海洋公園的「海洋奇觀」取景；另一本小圖書「巨人森林之旅」則鼓勵家長於課餘時間，帶同子女郊遊認識動植物，學習保護大自然。她直言「唔單止係學校，同時想推動家長實踐，希望概念唔止局限喺知識層面上」。



張又指，現時已將教材送到三百九十二間學校，亦有過百間學校申請到校活動，反應良好。不過她坦言於編製教材期間碰過不少釘子，「要去掌握小朋友係咪真係理解概念，故事情節又唔可以設計得太戲劇性令重點失焦，要喺兩者之間取平衡」。為了編製教材，團隊曾到過學校觀課、參考多本繪本及諮詢公園成立的教師小組，足足花了兩年時間才完成編製工作。



就讀聖伯多祿天主教小學二年級的劉同學日前參與閱讀同樂日，令她更明白海洋生物為何未能在受污染的環境下生存，她亦身體力行保護環境，給動物一個棲身之所，「我會將膠樽回收，會叫屋企人唔好亂拋垃圾，如果海洋生物唔小心食咗(垃圾)，佢哋就會死」。

