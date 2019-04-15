探射燈：如毒瘤決堤　須撥亂反正　揪幕後黑手

香港政府管治無能，令港人不斷承受惡果，除了醫療事故頻頻，大型基建項目造假及超支醜聞不斷，本應惠及市民的派錢安排亦極其混亂。另外，律政司失職「應告唔告」，更令本港過往引以為傲的法治步向淪喪；加上本港毒瘤頻爆如決堤，任由黑幫將一江毒水向港流，市民無不怨聲載道。東網由今日(15日)起，將一連5日作系列式報道，揭示港府種種劣政，如何令本港天怒人怨。



本港毒品問題嚴峻，近期更屢破大型毒案。東網翻查資料，自2019年起，由警方和海關破獲、涉及金額逾百萬港元的毒品案，已有最少35宗，平均3日便有1宗，其中涉及金額逾千萬元的則有最少7宗。其中1宗發生於4月3日，海關毒品調查科人員根據線報，在沙田搗破一個住宅毒品倉，檢獲91公斤可卡因，市值逾1億港元，相信該些毒品主要供應予新界東及九龍東「拆家」。行動中拘捕1名41歲本地男子，有黑幫背景。



另一宗個案則發生於2月25日，警方根據線報突擊搜查上水一間村屋，搗破一個懷疑已運作半年的製毒工場，檢獲354公斤可卡因，市值高達3.8億港元，是近3年來破獲的最大宗可卡因製毒案，行動中拘捕3名涉案男子。案件早前於粉嶺法院提堂，3人被控販毒和製毒兩罪，案件押後至5月23日再訊。



而在1月21日，執法部門更連破2宗大型毒品案。其中，警方在沙頭角搗破一個可卡因製毒工場，檢獲約21公斤的懷疑可卡因半製成品及製成品，市值2500萬港元。行動中，4名男子被捕，其中1人有黑幫背景，另1人為哥倫比亞籍製毒師。同晚8時半，海關在土瓜灣搗破一個住宅單位的毒品倉庫，拘捕1名男子，檢獲市值約1100萬港元的霹靂可卡因及可卡因。



及至3月11日，警方根據線報，指有販毒集團在新界區租用私人住宅單位，闢作毒品儲存及分銷中心，於凌晨兵分兩路，分別在屯門及天水圍採取行動，於兩個單位檢獲大批懷疑可卡因及第一部危險藥物「非那西丁」，總值3200萬港元，3人被捕。



跨境販毒案件同樣有上升趨勢，海關於今年1月18日，在一批由馬來西亞空運到港的汽車零件貨品中，搜獲120公斤K仔，市值高達5700萬港元，是10年來最大宗空運K仔的案件。海關表示，涉案人士更以魚目混珠及雙重掩飾的手法，將K仔混入汽車零件及偽裝成茶葉寄出，令執法難度大增。



有消息人士透露，毒販專門挑選入世未深的青少年埋手，通過提供免費毒品「試食」，引誘他們沉淪毒海。然後再以「養雀仔」方式，包飲包食及提供種種娛樂利誘他們，當青少年無法脫離對毒品和金錢的依賴，便有機會淪為黑幫販毒工具，充當「爛頭蟀」，從事販毒等不法活動。另外，部分毒販更會以金錢或免費旅遊作誘餌，招攬年輕人成為「衝關豬」，協助跨境販毒等嚴重罪行。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，本港涉毒情況已到天怒人怨的地步，令人擔憂。他不排除警隊過往有高層擔當保護傘，於行動前向毒販通風報信，致使過往緝毒數字偏低，故早前警隊人事變動，涉事高層退休後，破獲嚴重毒品案隨即飆升，「執法部門須撥亂反正，將連串毒案背後嘅幕後黑手揪出，絕對唔可以輕輕放過。」



立法會議員黃國健表示，執法部門近月屢破大型毒案，反映本港涉毒問題嚴重，特別是涉及受年輕人歡迎的新興毒品。他促請警方及海關加大執法力度，加強巡查樓上吧等年輕人經常流連的地點，「應該做多啲巡查同宣傳工作，亦都可以放蛇掌握多啲情報，將犯罪分子一網打盡。」



警方發言人表示，今年首2個月，警方錄得的整體毒品案件總數為468宗，行動中共檢獲15公斤海洛英、6公斤及50棵大麻、5公斤俗稱冰毒的甲基安非他命、18公斤氯胺酮、370公斤可卡因及477粒搖頭丸，相關數字尚未包括海關檢獲的毒品數量。其中，檢獲的可卡因數量較去年全年急增逾30%，情況令人關注。