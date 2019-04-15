遭鳥襲擊受傷勿輕視　宜到急症室求診

雀鳥可能帶有禽流感病毒，市民受到雀鳥攻擊會否因此受到感染？有醫生指禽流感主要透過雀鳥的排泄物傳播，但按照現時季節，感染禽流感的機會相當低，反而出現傷口而不處理的話，就會有機會感染其他細菌。醫生叮囑市民不要輕視被鳥抓傷的傷口，需小心處理，因為不清楚襲擊的雀鳥是否帶有病毒，萬一出現其他併發症便可大可小，宜及早到急症室求診。



香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，禽流感病毒主要透過外在環境傳播，人類若近距離接觸雀鳥或其排泄物，則有機會受感染，反而身體受傷則容易感染鏈球菌等細菌。梁提醒，若果受襲位置是眼睛的話，則有機會導致發炎，因此當市民受到雀鳥襲擊時，應主要保護雙眼及臉部，待危險過後立即用水清潔傷口並作消毒。他又提醒市民千萬不要胡亂餵飼雀鳥，這樣會令牠們大量繁殖，而且會經常在有食物的地方出現，造成滋擾。



對於有男嬰及小童遇襲，香港醫學會會董兒科專科醫生唐繼昇指出，小孩受到雀鳥襲擊一般只是普通傷口的細菌感染，但家長不要以為是「小事」，只作普通清潔及消毒便算，因為不知道襲擊的雀鳥是否帶有病毒，後果可以很嚴重，建議家長應立即帶傷者到急症室診症。