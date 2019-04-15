Dr.東：適量運動減心臟病復發　患者：日行萬步冇問題

心臟病患者手術後或會因病情不穩而重複入院，適量的體能活動能幫助病人減低復發風險，重拾正常生活。威爾斯親王醫院心臟科護士診所一項研究發現，出院後繼續參與該診所心臟復康訓練的病人，再次因心痛、氣喘或心力衰竭徵狀而住院的天數明顯較沒有繼續參與訓練的病人短。有心臟病人在復康訓練中學習到全套八段錦、飲食控制以及應注意的生活細節，提升運動耐力：「日行萬步都冇問題。」



威爾斯親王醫院心臟科於二〇一二年已成立護士診所，主要為新界東聯網患上冠狀動脈心臟病或心力衰竭病人提供心臟復康服務，冀提升病人自我管理能力，減少不必要的住院與死亡。威院心臟科顧問護師張香雲指出，無論通過急診室、轉介等何種方式進入心臟加護病房，除穩定病人病情外，亦會監察病人康復進度，在病人出院後一至兩星期會通過電話通知病人到心臟科護士診所覆診。



護士診所會評估病人心血管危險因素，包括血壓、脈搏、體重、吸煙史、運動情況以及有無復發徵狀等，緊密監察病人的病情，若有需要會轉介醫生適當治療。張香雲說，診所亦會開展由多部門參與的病人教育講座，主講人包括心臟科護士、營養師、物理治療師以及職業治療師等，另有為期七堂、每堂時長一小時的運動訓練，並會監察病人運動時血壓、目標心跳及徵狀的變化，以調整運動強度。護士診所研究指，無論是正常心力或是心力衰竭的病人，經過七堂訓練課程後，六分鐘可走的直線距離均有提升。



八十歲的鄭先生兩年前開始至少經歷十次胸口痛並呼吸困難，但認為「抖抖就冇事」一直無求醫，直至去年「條頸、膊頭痛到麻痹」，經檢查始發現心臟有三條血管堵塞，其中一條更堵塞九成七需要進行手術，術後在醫護人員的鼓勵與監察下「多咗做運動」，運動耐力有提升：「以前行幾步就要停低抖抖，依家每日行一萬步都冇問題。」鄭太亦表示，丈夫參與護士診所的心臟復康訓練能夠知悉自己心臟的負荷能力，「營養師又會教他食咩食物對身體好」，令她「好安心」。



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