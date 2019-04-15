患癌遭炒菲傭入稟勞審處索償　僱主願付$4萬

在港工作的菲傭Baby Jane Allas今年2月確診子宮頸癌第三期後，遭巴基斯坦裔僱主以她患病為由即時解僱，令她無法在港接受公立醫院治療。Allas早前入稟勞資審裁處，案件今日(15日)開審。



Allas今次原就每月工資、休息日、疾病津貼、有薪年假、機票、代通知金等索償約8.4萬港元，不過勞資雙方對於索償及賠償金額有意見，Allas願意刪去其中一個索償部分，令索償金額減為約46,384港元，而僱主則願意支付4萬港元。



香港亞洲家務工工會聯會在開審前到場支持Allas，期望審訊可以為她爭取應有權益，及鼓勵同受不合理對待的家傭「站出來」。



Allas在港工作的胞妹，及專誠從菲律賓來港的Allas女兒亦有到場支持。Allas表示，感謝支持她的人及傳媒報道，認為是次聆訊不止索償金錢損失，還為傭工爭取權利。其胞妹的僱主Jessica表示，Allas的案例不尋常，但可能在眾多家傭身上發生，一旦家傭患病可能就會受僱主歧視而解僱。她形容Allas現時努力抗癌，每日亦需到醫院接受治療。