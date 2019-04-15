消委會：超市食品去年平均加價1.4%　食米茶包升得最勁

食米要知價，用茶包泡茶也要注意價格變動。消費者委員會調查發現，2018年超市貨品價格平均升1.4%，當中以食米及茶包升幅最高，達近11%，食米更是2015年以來首次錄得升幅！



調查涵蓋香港4間大型連鎖超市，包括AEON、華潤萬家、百佳和惠康及其附屬品牌超市的230項貨品，在2017年至2018年間源自掃描數據的平均售價。結果發現230項貨品在2018年的總平均售價較2017年上升1.4%。在50組貨品中，有38組貨品的總平均價上升，幅度介乎0.1%至10.7%，當中以食米和茶包升幅最高，達10.7%，而總平均售價下跌的有12組，跌幅最大的組別是牙刷。



食米組別內8款食米的平均售價全部錄得升幅，介乎6%至15.6%，4款更錄得雙位數升幅，依次為「金象牌頂上茉莉香米8公斤」，升幅達15.6%、「金象牌頂上茉莉香米5公斤」，升14.7%、「金香茉莉香米王8公斤」，升13.3%和「袋鼠牌精選絲苗5公斤」，升10.1%。另外，「袋鼠牌精選絲苗8公斤」和「桜城牌日本品種珍珠米5公斤」的平均售價在18年亦有顯著升幅，分別上升9%和7.6%。



另外，茶包組別內3款貨品平均售價升幅差異大，由0.7%至23.5%，升幅最大是「立頓金裝倍醇奶茶16.5克x24」，升達23.5%，升幅最小的是「捷榮桂花烏龍原葉茶包10包25克」，升0.7%，兩者相差22.8個百分點。