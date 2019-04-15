消委會：7款循環風扇未能通過安全測試　有樣本存漏電風險

炎炎夏日將至，家中的一把電風扇不可或缺，近年興起體積細小的循環風扇是不少港人蝸居之選。消委會測試市面上14款循環扇的安全及效能表現，發現當中7款未能通過部分安全測試，樣本的送風量最多相差約60%，而能源效益最多相差約70%。



14個測試樣本售價由480港元至1698港元不等，未能通過測試的樣本包括「Vornado」630-HK、「伊瑪牌」IFQ-23JR、「德國寶」EFS-3608、「ecHome」DF9CRM、「愛麗思」PCFC18T、「Innotec」IC-3643及「樂斯牌」NDC-8。當中最貴的「Vornado」未能通過絕緣及防觸電保護測試，除下風扇罩後成人手指可接觸到摩打外殼，有機會觸電；此樣本同時有電線未適當固定及絕緣距離不足的問題。



最便宜的「德國寶」部分外殼膠料及內部塑膠元件不能通過750°C及860°C灼熱線測試，物料在高溫下會着火自燃。「Innotec」樣本的外殼部分阻燃能力同樣未合乎標準要求。



另外，2款樣本在機械安全性方面未達標，其中「愛麗思」樣本後網罩的其中一個間隙，成人手指可申入觸碰到扇葉；而「樂斯牌」樣本自動上下搖擺時，小童手指可被夾於風扇頭及底座之間。消委會提醒市民若家中有小孩，宜將風扇放在小孩未能觸及的地方。



在送風量表現方面，扇葉直徑較大的樣本送風量一般較高，表現最佳的是「Vornado」每分鐘送風量達19.9立方米；表現最差的樣本為售799元的「ecHome」，每分鐘送風量僅得7.5立方米，與最佳樣本相差達62%。



風扇是否慳電亦是消費者考慮因素之一。14個樣本中，送風量較低及不設自動搖擺功能的「無印良品」MJ-CF18UK樣本輸入功率最低，使用10小時僅耗0.1度電；此樣本的能源效益同樣最高，每瓦特可產生0.7立方米/分鐘的送風量。能源效益最低樣本為「Innotec」，每瓦特僅可產生0.2立方米的送風量，比最高樣本差67%。