消委會：5款廚房紙含菌量不符內地標準　最高超4倍

廚房專用紙巾為愛下廚一族帶來方便，但消費者委員會測試市面15款廚房紙，發現5個樣本的細菌菌落含量超出內地標準，每克被驗出的細菌菌落由240個至1000個不等，最高超標4倍。由於一旦以紙巾直接接觸熟食，或會令食物沾有細菌，消委會已要求生產商加強品質監控，並將今次測試結果交海關跟進。



消委會指，雖然所有樣本均沒有驗出金黃葡萄球菌等可致病菌，但細菌菌落總數亦是製造過程的衞生監察標準之一。根據內地標準，有5個樣本超出內地GB15979及GB/T26174標準，即每克被檢出的細菌菌落應低於200個，而「首選牌」的廚房紙樣本每克含有1000個細菌菌落，即超標4倍。



效能方面，其中1款樣本只能吸6克水，以5分為滿分，只獲2分；另有1款需6.5秒才可完全濕透，只獲1.5分，兩者在吸水量及吸水速度表現均「肥佬」。另外，廚房紙的數量及面積各有不同，每包或每卷零售價由4.2港元至7.9港元不等，相差近倍，市民或難以從價格分辨哪款較抵用。



「首選牌」的代理商回應指，已就消委會報告向生產商了解，並指示分店將受影響批次產品下架，安排進一步測試，市民若有任何疑問，可帶同收據及產品到分店辦理退款或更換。海關表示，接獲報告後已派人到市面巡查及再作測試，結果反映樣本均符內地標準。