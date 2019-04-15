消委會：接77宗理髮投訴　七旬婦被迫購萬元防衰老療程

消費者委員會去年接獲77宗有關理髮店預繳式套餐優惠的投訴，包括剪髮券未能兌換服務和高壓硬銷大額染髮等問題。有年屆70的婦人於A理髮店染髮時不斷被職員游說轉用新的染髮產品，投訴人婉拒後被4名職員包圍，強迫購買約1萬港元「防衰老療程」及「活氧療程」，理髮店事後亦拒絕憑單據在7天內退款。



另有市民被B理髮店以髮質欠佳為由，推介購買5.2萬港元的防脫髮、增髮及白髮護理3項療程，包含近百支焗油、增髮水及護髮精華產品，惟於接受療程後頭皮發炎，並發現理髮店的增髮水收費較市面貴逾4倍，遂要求退款但被拒。



此外，有投訴人到C公司油塘店剪髮，每次為50港元，去年9月經C公司職員游說購買35港元的單剪代用券。但購買後1個月油塘店便結業，店門張貼「單剪券顧客可光顧藍田店」，投訴人遂前往藍田店，但被要求補回20港元差價才可使用單剪券。消委會之後將個案轉介海關調查。



消委會提醒，預繳式消費存在一定的兌現風險，一旦遇上商號結業或其他不可預計的情況，消費者購買產品後亦應要求單據，並主動詢問退貨退款安排、使用期限及可等值使用的分店等重要條款。