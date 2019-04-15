消委會：「元気」吞拿魚「魚尚」三文魚驗出有線蟲

香港人愛吃日本美食，然而偶有發現刺身藏寄生蟲。消費者委員會搜集50款三文魚和吞拿魚刺身進行測試，結果在太古康怡廣場「元気寿司」的吞拿魚刺身中驗出含有線蟲及蟲卵，荃灣富榮大廈「魚尚」的三文魚柳中則發現線蟲。另外，測試中亦發現多達49款三文魚及吞拿魚樣本驗出重金屬甲基汞，當中10款吞拿魚樣本含量超出法例標準，或影響中樞神經系統。



消委會從超級市場、食品店及專門售賣刺身的食肆中購買了31款聲稱是三文魚及19款聲稱是吞拿魚樣本。當中「稻庭養助」樣本被驗出是「虹鱒」，雖與三文魚同屬「鮭科」魚類，但虹鱒大部分時間於淡水河流及湖泊生活，而2歲至成年三文魚則主要於海洋生活。



消委會又檢驗樣本是否含有寄生蟲，首先打開樣本的包裝盒以肉眼觀察，然後將樣本放進模擬哺乳類胃部的液體中儲存一晚，待分解後再以肉眼及顯微鏡觀察。結果發現，1款吞拿魚樣本和1款三文魚樣本中發現有蟲，前者同時發現蟲卵，惟所發現的蟲沒有蠕動，因此不能確定是否活蟲。



有醫生指，感染寄生蟲後如果影響胃部，患者在1至12小時內會出現腹痛、惡心或嘔吐等徵狀，部分人更可能出現皮疹。線蟲的幼蟲更可能穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重甚至會導致腸胃穿孔。



在重金屬方面，49款樣本檢出甲基汞，惟沒有樣本檢出無機砷、鎘和鉛。在香港法例下，所有「固體/液體食物」，包括魚類的總汞最高准許濃度為每公斤0.5毫克。30款來自大西洋三文魚樣本中，除「元気寿司」沒有檢出甲基汞外，其餘均驗出含甲基汞，惟未有超標。19款吞拿魚樣本全部檢出甲基汞，當中「板長寿司」、「德美壽司」、「居食屋和民」的10款樣本甲基汞含量超標，其中「爭鮮」樣本含量最高，超標近2倍。以一名體重60公斤的計劃懷孕婦女為例，每周食用最高含量的刺身樣本6片便超出甲基汞的攝入上限。