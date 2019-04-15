消委會：魚生含甲基汞影響胎兒中樞神經　擬懷孕婦女勿進食

消費者委員會測試市面50款三文魚和吞拿魚刺身，發現49款樣本驗出重金屬甲基汞，其中10款吞拿魚刺身樣本的重金屬甲基汞含量超出法例標準。消委會指甲基汞會影響中樞神經系統，對胎兒影響尤大，建議準備懷孕的女士避免進食甲基汞含量高的刺身。



根據糧農組織/世界衞生組織食品添加劑聯合專家委員會(JECFA)於2003年所定，甲基汞的暫定每周可容忍攝入量，為每公斤體重1.6微克。消委會指，假設一個育齡婦女體重60公斤，其每周攝入限量為96微克，若一片吞拿魚刺身重量12克，便含約17.8微克甲基汞，換言之，一個育齡婦女每周進食6片該吞拿魚樣本便會超過限量。



消委會指，JECFA為甲基汞設定的攝入量，主要考慮點是該物質對胚胎和胎兒的發育神經毒性影響尤其大。JECFA認為，成人的攝入量，即使比每公斤體重1.6微克高約2倍亦不會構成神經毒性風險，但對準備生育的婦女，攝入量就不應超過標準，以保護胚胎和胎兒。



香港婦產科專科學院代表譚永雄指，常食甲基汞含量高的魚類，甲基汞會慢慢積聚體內，身體自行排出過程非常慢，恐怕需逾一年體內甲基汞含量才會大幅下降，如婦女計劃懷孕，應最少在懷孕前一年，避免進食甲基汞含量高的魚類。



是次測試的吞拿魚樣本發現的最高甲基汞含量為1.48ppm，香港兒科醫學院名譽司庫林鴻生指，世衞建議人類進食魚類的汞含量不應超過0.5ppm，但如孕婦或幼兒長時間進食大量魚類，即使含量低於0.5ppm，胎兒和幼兒慢性中汞毒的風險仍會提升，而一般較大的獵食性海水魚類含汞量較高，孕婦應避免進食體積較大的深海魚類。



針對魚生有寄生蟲問題，消委會總幹事黃鳳嫺呼籲消費者，即使喜愛刺身亦要適可而止，「唔好鍾意就狂食！」她又建議市民購買刺身後要立即進食，因家用雪櫃溫度不足以殺菌，故食不完亦切勿留待下餐再吃，於室溫放置4小時就須棄置。她又提醒，進食刺身時即使加入芥辣或酒醋等亦不能殺菌。