寶馬剷行人路軋斷慈母腳　官：判監可能性百分之百

29歲地產經紀去年3月駕駛寶馬房車返家途中，於彎位失控衝上行人路，撞倒一名抱着2歲女兒的少婦，將她左腳軋斷，右腳掌亦被壓得血肉模糊，日後需用義肢。被告陳曉昇早前承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，法官表明不接納被告辯稱因一時「發雞盲」致意外。案件原本今日(15日)在區域法院判刑，惟法官聽罷辯方進一步求情後，明言現時判監的可能性「百分之百」，但仍需時考慮，故將案件押後至本月30日才量刑。



辯方表示，雖然報告不建議被告履行社會服務令，但認為被告與感化官或存在溝通誤會。辯方指被告中學時已兼任多份兼職，畢業後亦默默耕耘，考取地產代理牌照，並晉升為高級營業經理，若被判囚，被告或會被除牌，希望法庭能再替被告索閱多一份報告以作考慮。辯方指被告中學時已有捐錢予慈善機構。



辯方亦指，被告承認工作繁忙，案發時可能一時分神及不集中致肇事，被告無意傷害他人，意外後亦因「嚇到傻咗」，才呆在當場，並非冷淡對待意外。被告事後十分自責，知道犯下彌天大禍，被告更有撰信向事主致歉。