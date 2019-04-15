洋房種大麻市值逾2000萬　2越南幫農夫同判監

警方於2017年破獲「大麻工場」拘捕兩名越南漢，懷疑他們獲聘當農夫協助種植大麻。行動中警方共檢獲7.8公斤、市值217萬港元的草本狀大麻及檢獲448株大麻類植物，據專家估計，一年可生產85公斤、市值2359萬港元的草本大麻。



該兩名越南漢Hoang Van Hai(58歲)及Nguyen Thang Loi(38歲)早前在裁判法院承認一項販毒及一項種植大麻罪，今(15日)於高院分別被判監6年及7年半。



案情指，警方於2017年12月20日在馬料水大埔道截停一輛私家車，坐在司機及乘客位的兩名被告大為緊張，警方最終在車上兩個膠袋內搜出7.8公斤大麻。兩日後警方用於次被告Nguyen身上發現的鎖匙進入大埔滘一間洋房內，找到448株大麻類植物，其中184株已長出約6.7公斤大麻。專家估計，該些植物一年可生產85公斤市值2359萬港元的草本大麻。



警誡下首被告Hoang承認一星期收取2000鎊(約2萬港元)協助Nguyen種植大麻。Nguyen 則稱獲「海叔」招攬參與種植大麻，並由「容叔」聯絡他並每月給他1萬港元，他已在單位種植了6至7個月。



辯方求情指，Hoang已婚，育有一子一女，他於10年前由越南移民往英國並在當地任餐廳廚師。Hoang於2017年來港是希望看中醫治療背痛，後來獲招欖參與種大麻。被告在求情信內表示感到後悔。



已婚育有兩子的次被告Nguyen的律師指，被告曾在越南開餐廳，但後來餐廳倒閉欠下巨債。他因被債主恐嚇還錢，遂於2015年偷渡來港並以酷刑聲請留港，最終獲招攬種大麻，律師指被告非存心來港犯案。



法官判刑指兩人雖非主腦，但均沒有額外減刑因素。不過因首被告一直與警方合作提供相關資料，故除認罪外再獲額外扣減。至次被告因以酷刑聲請身份留港卻犯事，故需每項控罪額外加刑半年，最終兩名被告分別被判監6年及7年半。



據警方庭外透露，現時本案除兩名被告外暫未有其他人被捕，不過警方會繼續追查案件，不排除會有其他人被捕。