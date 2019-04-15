遭尼籍被告索償　女裁判官再審行人疏忽案閉目養神

尼泊爾籍女子Thapa Kamala早前入稟區域法院，向東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明索償，指何在審理她涉行人違規傳票案期間，錯誤下令要她保釋及每天出庭應訊，變相將她禁錮於法庭內，且態度惡意專橫，要求法庭頒令要何賠償逾170萬港元。



何麗明今日(15日)在東區法院第64天審理Thapa被票控行人疏忽的案件，辯方律師侯振輝繼續陳詞，要求何官退出審訊，辯方整個早上的陳詞大都圍繞何官早前向被告的原本代表大律師梁耀祥發出拘捕令的事宜，侯指何官持續以聰明而富技巧的方式，以自己權力逼迫梁大狀回到法庭，以繼續承受她的折磨，對梁非常不公平，要求何官解釋，何官則回應：「我坐在這裡不是要回答你問題，而是要聽你陳詞。」



侯續指，何官審理本案一直針對辯方而偏幫控方，不夠持平，甚至明知沒有法定權限仍惡意向被告頒下無理的保釋條件、向梁大狀發出拘捕令、拒絕辯方傳召專家證人以及在審訊中不停作出無理插咀及打斷辯方、嘲笑辯方等。



何官則指，侯不停在引用虛假的事，她已逾百次着他說實話但無效，現決定不會再更正及回應，寧願保持緘默，讓日後的法庭紀錄說出真相，何官之後有一段時間閉目養神。