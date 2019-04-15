港人日「食」6510萬張紙巾　組織籲7.15停「紙」一天

香港人每日食飯同時也「食掉」6510萬張紙巾，十分誇張！世界綠色組織訪問500名港人的調查發現，他們出外用膳時有57.7%人日用2至4張紙巾，8.1%人使用8至10張，6%人更使用超過11張，從此推算港人外出用膳日耗3470萬張紙巾。調查另發現港人即使食住家飯也毫不「慳紙」，紙巾消耗量達3040萬張，平均每人每日用8.74張，較一包紙巾還要多。



該調查發現港人在家用膳時使用紙巾的習慣與在外相約，40.3%人每日用2至4張紙巾，8.1%人用8至10張，日用15張以上的人更有3%，較在外用膳更高。組織行政總裁余遠騁對此感驚訝：「喺街用都明，喺屋企用真係有改善空間。」



調查亦有問到抹手紙及濕紙巾使用情況，47.5%人每日使用2至4張抹手紙，21.2%每日用5至7張，推算港人每日使用2900萬張抹手紙。濕紙巾則有19.7%及16.2%人分別表示每日用2至4張或1張，估計每日消耗量為980萬張。組織指，該兩種紙皆無法回收，但只有32.8%人知道抹手紙不能回收。



余表示，現時年輕人習慣使用紙巾，因此應由教育做起，鼓勵學生以手巾代紙巾。該組織將於7月15日舉行停「紙」一天行動，呼籲市民及商戶減少用紙，預計有約300至400間商店參加。