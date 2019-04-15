王志民指佔中9子罪成彰顯法治　斥個別政客組織極力唱衰香港

違法佔領行動(佔中)發起人戴耀廷等9名被告全部罪成正等候「發落」，中聯辦主任王志民今日(15日)出席全民國家安全教育日香港研討會時提到，法院對佔中案裁決當日，是彰顯香港法治精神重要一天，為香港法治和公義寫下了重要一頁，香港法院對策劃組織非法佔中行動的9被告作裁決，很多香港市民感到是香港的勝利、法治的勝利，1600多天來終於迎來正義審判，這場審判對於佔中嚴重威脅國家安全，破壞社會穩定的非法行動，放出了法律紅線。



王又指，非法佔中波及百萬香港市民，影響的士司機手停口停等情況，香港由最安全之都淪為動盪之都，過去幾年有人談起，為何個別應該為人師表的教授和學者，可以公然煽惑嚴重危害國家安全的佔中計劃，為何要廣大市民為他們所造成的社會傷害「埋單」，為何帶頭犯法者至今對罪責沒有一點的悔意和承擔，人民對正義的期待為何如此的艱難、漫長，以所謂公義包裝非法佔中是偽善和侮辱，亦對香港法治作深層次傷害，要正視並解決香港對維護國家安全法律制度方面，存在突出短板和風險點。



此外，王志民又指，一些別有用心的國家想通過打香港牌，遏制中國，香港有極少數人跟反華政客與組織一起，密會、座談，極力唱衰香港，這種拿香港納稅人高薪厚祿，卻賣港求榮的行徑，為香港市民所不齒，令全體國人和祖先所唾棄。他又提到，國家安全只有一國之責，沒有兩制之分，沒有國家安全就不可能有香港繁榮穩定。



出席同一個場合的港澳辦副主任鄧中華就指，近年香港出現了一些衝擊國家安全底線，損害香港繁榮穩定的行徑，是對一國兩制的嚴重危害，對此必須採取零容忍態度。鄧中華又指，要反對危害國家安全的行徑，完善相關的體制及機制。



香港政府就指，向中央提交有關香港民族黨的報告已進入最後階段，希望短期內提交報告，在不影響可能出現的司法程序下，公開報告。對於《基本法》廿三條立法方面，政府指香港有憲制責任，會權衡輕重，謹慎行事，嘗試創造有利社會環境，讓香港社會可以正面處理。



警方指，香港有高度言論自由，但不能沒有底線，任何鼓吹港獨行為，明顯違反《基本法》，嚴重危害國家安全以及危及國家領土完整，若任由港獨分離主義散布，將造成內部不穩，對香港的安全構成重大影響，因此去年建議以社團條例禁止香港民族黨運作，遏止任何港獨違法行為，確保《基本法》與一國兩制得以在香港落實。