支持板前壽司糾紛案和解　日籍前股東稱對營運一無所知

連鎖壽司店「板前壽司」創辦人鄭威濤，與首間「板前」店的主要股東潘慰、潘嘉聞姐弟，就鄭以「板前」和另一品牌「板長」名義開設新店展開法律訴訟。雖然終審法院於2016年已作終審判決，駁回鄭威濤的終審上訴，但鄭威濤一方在終審判決後，向原告提出支付4000萬港元(少於鄭威濤一方於案發期間約1.6億港元純利的四分之一)予駿濤有限公司作和解，駿濤特別股東大會於2017年8月以大比數通過接納和解方案。



案件今日(15日)在高院原訟庭審訊，以決定公司通過接受和解、收取鄭先前存入法庭的款項之議決是否有效。今早案件在盤問證人時，披露出原來鄭威濤在公司決定之前，發生了「嚴重健康問題」。有股東同意是因為鄭的狀況，令他決定接受和解，盡快將官司了結。



鄭威濤在股東糾紛敗訴後，法庭下令他要向持有首間板前壽司的駿濤有限公司的主要股東潘嘉聞交代帳目，在此期間鄭威濤向法庭存入4000萬港元，作為和解條件。駿濤在2017年8月表決通過接受和解，但潘嘉聞就對決議效力提出質疑。其中一項質疑是指鄭威濤在公司開會前僅5日，把他手上絕大部分股份轉讓予兩名人士麥建成與黃銳韜，由兩人代他投贊成票。潘指有關股份轉讓安排純粹是為了規避鄭因利益衝突無法投票的限制，結果決議通過接受和解，對潘造成損害。



今早作供的公司股東重光克昭是日本人，以日語作供。他原為駿濤股東，但在2007年已將股份出售。不過他在決議之前，向兩名日籍股東收購了他們的股份，之後授權麥建成代他投票，支持接受和解。證人今天接受潘嘉聞的大律師盤問時承認，當時關注到鄭的健康狀況嚴峻，希望官司能盡快結束。不過他亦指，他也認為官司繼續，對公司和其他股東都沒有好處。大律師和證人並無對鄭的身體狀況作進一步解釋。



重光表示，他之所以會收購股份，是麥先接觸他，問他兩名日籍股東能否來港開會。後來他與麥得悉其中一名股東有財政困難，便決定買起他的股份以作幫助。他同意在接受和解時，對於鄭其他板前和板長壽司的營運狀況一無所知。