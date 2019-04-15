遭裁定非法載客取酬罪成　24名Uber司機申上訴

警方於2017年派員放蛇假扮乘客，進行第二波打擊Uber司機涉嫌非法載客取酬，該次行動中，有28名司機經審訊後被裁定「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪罪成，被判罰款3800至4500港元不等。被定罪的司機當中有24人不服定罪裁決，今早(15日)透過資深大律師向高院提出上訴。由於在第一波警方行動中被定罪的5名Uber司機已放棄上訴，換言之今次是首宗Uber司機的上訴案件。



24名上訴人今早沒有到庭，代表他們的資深大律師陳政龍透露，決定上訴的原本有25名司機，但其中一名司機程紹國剛於上月離世，遺孀傾向不繼續上訴，法官稍後才考慮是否繼續聽取程的申請。



根據《道路交通條例》，任何人除非獲發公共交通牌照或特別車輛的許可證，否則不得駕駛或使用汽車以作出租或取酬載客用途。原審裁判官接納條例屬於嚴謹法律責任的控罪，即不論犯案者有否犯罪意圖，只要司機接載過乘客，而這行程有人會付款亦有人會取酬，則已屬違法。



不過上訴方並不認同條例屬嚴謹法律責任的控罪，認為控方需證明司機具有載客取酬的意圖；但證供顯示，車資經Uber計算後，是由乘客透過信用卡向Uber支付，並非由司機直接收取。上訴方同意司機是為Uber打工，但他們是否預期收入是來自乘客所付的車資則有爭辯之處，因此司機應不受條例規管。



另外，庭上發生一段小插曲，法官李運騰打趣申報，稱他從未用過Uber叫車，但他在收到信用卡帳單後，始知道女兒用過Uber叫車，他已着女兒不要再用Uber叫車。聆訊下午繼續。