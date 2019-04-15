失選民登記冊　議員請願促交代真相

2016年立法會換屆選舉中，新界西一個投票站遺失一本選民登記冊逾兩年，政府於傳媒揭發後才作交代，多名青衣社區主任連同立法會議員今日(15日)於立法會政制事務委員會討論有關事宜前，往政府總部遞交請願信。



約10人今於政府總部外請願，一行人手持示威標語及橫額，並高呼「立即交代遺失真相，還我選舉公正」、「政府辦事不力，選民擔心到極」等口號，並向政府代表遞交請願信。



立法會議員郭家麒表示，選舉事務處曾遺失兩部載有選民資料的手提電腦，至今下落不明，而今次所遺失的選民登記冊更載有選民投票紀錄，認為會造成白色恐怖。然而，他認為市民若因事件而不登記為選民，只會令建制派受惠，屆時將會令香港民主及政制有災難性發展。他認為政府應該找出涉事官員，又批評政制及內地事務局局長聶德權「扮傻」，報案只為做場戲。



社區主任冼豪輝透露，已於一周內收集逾千個市民簽名，反映市民對事件關心，而目前已有居民表示希望取消選民登記，強調政府需要盡快交代，居民已經不能再等。此外，冼同時是受影響的選民，並於上周收到選舉管理委員會的信件，但他指出信中只是重複事實，且未有交代遲遲未有通知受影響市民的原因。