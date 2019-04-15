公大生藏煙霧餅案提上訴　官押後判決

立法會2015年二讀俗稱「網絡廿三條」的《二○一四年版權（修訂）條例草案》期間，警方在金鐘海富中心截獲管有「煙霧餅」、當時為公開大學男生的關迦㬢，並於事後控告他管有爆炸品罪，經審訊後關被判監3個月，但准保釋等候上訴。關今早(15日)由律師代表上訴，指香港1913年立法把管有爆炸品納入刑事罪行至今超過100年，但仍未就該罪界定何為「爆炸品」，故促請法庭採納字面解釋，即可以爆炸物品才是「爆炸品」，而由於上訴人管有的「煙霧餅」只有煙火效果，不能爆炸，故應撤銷定罪。法官押後判決。



律政司一方回應時表示，雖然通過把管有炸藥納入刑事罪行時，沒有界定何為「爆炸品」，但香港於1956年通過《危險品條例》時已界定何為「爆炸品」，當中包括任何為藉爆炸產生實際效果或為產生煙火效果物質。律政司認為，該定義在1956年起同樣適用於管有爆炸品罪，沒有界定何為「爆炸品」爭議只能在1956年前提出。



律政司一方又指，上訴人案發當日被捕前，曾在立會大樓範圍遊蕩，又帶同16個「煙霧餅」、口罩、手套和打火機等，形迹可疑，如他當日在點燃「煙霧餅」，更有可能引發「人踩人」事件。法庭在解釋何為「爆炸品」時應考慮立法的目的，把管有爆炸品罪納入刑事罪，就是要預防爆炸案發生，故「爆炸品」涵蓋範圍應盡量大。



法官聽畢雙方陳詞，押後至7月15日宣讀判決，但如判關上訴得直，可頒發書面判決，到時會通知雙方。上訴人可繼續以現金1萬港元保釋，其保釋條件亦有更改，包括取消要他每晚宵禁和禁足金鐘限制，每星期到警署報到一次改為每月一次，但仍禁離開香港。