8款茶燭無雙語警告　違安全例遭令儲存指定地方

香港海關今日(15日)公布8款懷疑不安全的茶燭出售，指該等茶燭沒有標示就安全存放、使用、耗用或處置的雙語警告或警誡，海關勒令7間零售店舖兼進口商，將8款共562包沒有標示雙語警告或警誡的茶燭儲存於指定的地方。案件仍在調查中。海關呼籲商戶遵從《消費品安全條例》的規定，以保障消費者安全。



海關早前接獲相關機構轉介，指市面上有懷疑不安全的茶燭出售。海關隨即在過去三星期就茶燭於多區進行巡查及試購行動。經測試後，證實該等茶燭符合相關安全標準的規定。



然而，海關發現該等茶燭沒有標示就安全存放、使用、耗用或處置的雙語警告或警誡，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。



另外，消費者委員會測試市面上14款茶燭產品，檢測其火警安全程度及標示的安全警告是否足夠，雖然全部樣本火焰高度及煙塵指數符合歐盟標準，不過安全警告標示方面則有待改善。消委會指出，測試樣本中只有「ZARA HOME Basic Candles」以圖示說明使用前要修剪燭芯長度，但未有文字說明，消費者未必熟悉或理解圖示說明，或會直接燃點使用。



消委會呼籲供應商改善產品標籤，以中文及英文說明產品正確用法，減低消費者誤用的機會。而「TIBO 10個裝茶蠟」包裝上則完全沒有任何警告字句，不符合歐盟和美國等地對蠟燭標籤的要求。