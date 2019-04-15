救生員短缺招聘難　工會料今年泳灘大規模關閉

4月中旬為每年泳季的開始，政府康樂助理員工會會長蕭蕙嫻預料，公眾泳池及泳灘的季節性救生員料續招聘困難，去年中西區、灣仔及離島的季節性救生員空缺率分別為71.4%、61.9%及54.8%；她預計救生員短缺令愈多泳池及泳灘需大規模關閉，累及市民可選擇的泳池及泳灘減少。



蕭表示，救生員短缺亦令負責救生員人手編配的康樂助理員(場地管理人員)，難以有效管理人手調配，批評康文署仍未為泳灘制訂處理人手短缺而需有序關閉救生崗位的行動指引，對前線員工及泳客均構成安全風險。



她又指，根據現時泳灘人手編制，被派往新界區泳灘最前線當值主管，是最初級甚至是新入職的康樂助理員，增添他們在人事及場地上管理壓力及困難。至於救生員培訓和更新拯溺資格訓練方面，她指康文署現時只靠經常不定期抽調泳池和泳灘的資深康樂助理員，以「客串」性質擔當教練工作，欠缺專業教練團隊。



立法會議員何啟明建議政府成立救生員訓練學校，並考慮將技工職系提升至專業職系，以改善其薪酬待遇水平，額外增加特別津貼，分階段推行5天工作周。他又要求政府需在場地給予清晰的工作指引及守則，包括裝備的保養及保管細節，讓救生員有例可依。