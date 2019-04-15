二人每晚「煲粥」或令男方誤會　男護涉狎女學護脫罪

年輕女護士指稱在她實習期間獲一名男護士指導後，二人保持「亦師亦友」關係，其後她應邀上男方家中敍舊期間，曾服食男方提供的「收鼻水藥」後感覺無力，男方則涉嫌趁機大肆非禮她，包括把頭鑽入她衣內吻胸，又用手指摸她私處時，反叫她「唔好郁，郁到我唔小心插咗落去仲衰」等，男護士事後被捕。涉案被告麥高瑋否認一項非禮罪，裁判官今(15日)在西九龍法院裁決時指，雖然女事主的證供誠實可靠，但考慮她與被告在事發前後皆有頻密電話通話等密切聯繫，或有可能令被告誤會他的所為已獲事主「同意」，因疑點利益歸於被告，故裁定被告脫罪。



涉案30歲被告麥高瑋，被控於去年1月9日在其元朗住所內非禮女事主X。裁判官裁決時指出，被告與事主X的通話紀錄顯示，二人由事發前的前年12月中開始，幾乎每晚都電話通話，大部分通話發生在午夜前後，有的通話超過1小時；二人又曾凌晨3時許透過社交媒體互傳短訊傾談、被告曾駕車載X深宵談心、X曾在短訊讚被告是「醫院內最好的人」等，即使事發後數天二人仍保持通話。雖然X作供時解釋，二人只是談公事或個人生活，她對感情事「冇諗咁多」，但裁判官認為X的反應，有機會令被告誤會X正接受他的「追求」。



裁判官又指，事發時雖然X曾反抗，但證供顯示她沒有盡早離開現場，被告又不曾用武力，在被告測試X底線期間，確有可能誤以為已獲X「同意」，故存在疑點，遂裁定罪名不成立。裁判官強調事件並非X的過錯，並批評被告的行為「無禮」。



辯方提出訟費申請，指被告在事件中已付出沉重代價，但裁判官指被告付出代價是「應得」，直言他脫罪純屬幸運，故拒絕訟費申請。