護士派錯藥予腸胃炎病人　聖德肋撒遲通報涉違規

香港今年出現首宗私家醫院須呈報重要風險事件，一名61歲女病人於去年12月17日在聖德肋撒醫院住院期間獲派發錯誤藥物。衞生署認為，該院延誤向署方通報事件，違反《私家醫院、護養院和留產院實務守則》的要求。



聖德肋撒醫院回應指，一名女病人於去年12月15日因腸胃炎入院接受治療，兩日後的上午，護士因派藥時沒有按正常程序核對病人資料，誤將鄰床藥物派發給該名女病人。當院方知悉事件後，已立即通知主診及總藥劑師了解藥物特性。經醫生詳細檢查及治療後，確認涉事女病人情況穩定，並於12月19日出院。院方續指，非常關注事件，已向病人及家屬解釋並致歉，院方會檢討派藥程序及作出改善，避免同類事件再發生。



衞生署表示，在今年2月22日接獲該院呈報該宗錯誤處方藥物事件，並要求院方於4星期內提交調查報告，而院方已提交調查報告。該署審視所有資料後，認為醫院延誤向衞生署通報事件，違反實務守則要求，但無證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》或實務守則的要求。