選舉處頻失竊疑涉犯罪集團　議員促換工作人員

選舉事務處早前被揭發遺失2016年立法會選舉新界西葵青區偉盈票站的選民登記冊，涉事登記冊中載有約8000名選民個人資料及投票記錄，而選舉事務處隱瞞2年半無通報。立法會政制事務委員會今午(15日)召開會議討論事件，政制及內地事務局局長聶德權在會上指，在覆核有關選民登記冊資料後，自2016年至今，有400多名選民曾申請更改住址，與過往情況相若，未有發現異常情況，並指已向有關選民聯絡跟進。



議員梁美芬在會上指，選舉事務處並非首次遺失選民資料，認為絕對有合理懷疑，當中是否有政治目的或犯罪集團的臥底潛伏當中。她亦質疑，政府當中有人故意延遲上報，認為市民對選舉事務處很難重拾信心，當局應重新建立系統，或更換整批工作人員。



議員鄭松泰指出，由於廉政公署要查核選民登記冊，因此才發現事件，質疑若果執法單位未有進行調查，當局是否不會知道有登記冊遺失。他又指，選舉完成後當晚，點票站人員須簽名確認票站沒有問題才交回登記冊，但卻在10月才發現遺失，批評政府在票站監管上粗疏，甚至是「無王管」。



聶德權則表示，已向受影響選民發信，提醒他們可能面對的風險，現正進行調查工作，而每逢選舉年，選舉事務處會聘請不少臨時工，未來會檢視相關編制。他又指，當中有否出現人為失誤和蓄意隱瞞等，需要待調查過後才能確立問題所在。