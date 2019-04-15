九巴工會促加薪15%　月薪車長薪酬須不少於2.6萬

巴士車長待遇廣受社會關注。九巴僱員工會今(15日)到九龍灣九巴車廠請願，要求全體員工加薪15%，以追回過去15年被減薪削福利的損失，若九巴繼續漠視訴求，將要求政府削減九巴三分一經營路線。



工會主席郭志誠表示，九巴10小時更車長的月薪於15年前是2.3萬港元，至今月薪仍原封不動，現要求加薪15%只能追回過去5年被剝削的福利，工會冀循序漸進，望3年後可追回以往所有損失。他批評九巴一直公布的車長加薪幅度，與車長實際加薪數字有出入，舉例指公司會剝削月薪車長工時以「慳皮」，「cut(月薪車長)一轉車畀時薪車長揸就可以慳番」。



工會亦要求月薪車長每月薪酬不少於2.6萬港元、車長增薪點每年最少要有60%、統一車長工資計算等。郭稱，人工低同時會影響車長情緒，會令車長將負面情緒帶返工，有機會影響行車安全，「如果錢夠多，就唔會做得唔好啦」，又指加薪亦有助吸引新人入行。



另有其他工會亦要求全體車長加薪至少10%，郭強調僱員工會要求加15%不是貪婪，「我哋唔同啲，要做埋收銀、幫輪椅客上落等等」，堅持加薪幅度合理。



另外，工會亦認為九巴因應香港專營巴士服務檢討委員會，設立的安全總監一職並無實權，未能改善安全問題，要求總監一職需向董事會及運輸署負責，職能亦應涵蓋車務組運作及維修監督等範疇。