宋楚瑜訪港　稱將向大陸講述台灣原則

台灣的親民黨主席宋楚瑜周一（15日）率團抵達香港訪問，周二（16日）將轉往澳門及廣東多地訪問。他在港回答記者提問時表示，此行目的主要是想了解台商有哪些機遇和轉型需要，也會就一些兩岸關注的議題，把台灣人堅持的原則講述清楚，例如台灣人不會接受香港模式等。至於會否參與明年的總統大選，宋則拒絕回應。



宋楚瑜周一中午飛抵香港，獲中聯辦台灣事務部部長楊流昌接機，宋亦稱已安排與中聯辦官員會晤。至黃昏，宋楚瑜離開下榻的酒店，前往中聯辦，與中聯辦主任王志民會晤。宋逗留近兩小時後乘車離開，走前在大堂拍照，又在車上向在場記者揮手。



宋楚瑜表示，他到訪大陸會關注珠三角的台商，目前所面對的難題與挑戰。他亦指出，希望自己能擔任「翻譯」角色，因為台灣和大陸雙方雖然都說中文，但台方好像經常聽不懂，他亦希望大陸明白，台灣不可能將自己的地位比作香港。



根據行程，宋楚瑜周一晚會在港出席晚宴。周二早上他會先於上午參觀香港展城館並出席粵港澳大灣區整體發展規劃座談，之後會經港珠澳大橋前往澳門，隨後會到訪廣東珠海、中山、佛山、廣州、東莞和深圳。