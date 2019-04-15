網民熱話：亂泊車有後果　私家車遭垃圾桶重重包圍

土地問題雖然嚴重，但如果亂泊車隨時有後果！昨日（14日）網民米米在Facebook群組「香港花生友」發文指，目擊一輛銀色私家車停泊在垃圾站旁，當時有垃圾車正在收垃圾，不久後該車被多個垃圾桶包圍，場面十分「壯觀」。網民爆笑，並戲謔稱：「有錢都泊唔到咁好嘅位。」



事件發生於天水圍天慈邨廢物回收站。從多張照片可見，一輛垃圾車正在收集邨內垃圾，旁邊停泊着一輛涉嫌違泊的私家車。未幾，有人用多個垃圾桶，將該輛私家車重重包圍，令該處瞬間出現一個「專屬車位」。發文者怒斥車主：「有錢買車，冇錢泊車」，並謂：「既然係咁送個專用、免費車位畀佢。」



網民看過事件，戲稱：「做得好，辛苦晒」，「呢個車位保護性夠強」。亦有人笑言見到張相都嗅到有陣味，「好大陣臭味傳入我的鼻」，「嗰陣香味諗起都覺得正。」



網民有話說



陳正：咁近垃圾站，老鼠最愛搵位瞓



Derko Lo：掂住佢架車，等佢消毒



Sin Ba：爭塊帆布蓋頂



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