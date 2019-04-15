兩港男受僱到澳門販毒　被司警拘捕

澳門司警於今年1月份曾破獲一宗香港犯罪集團指使他人來澳門販毒的案件，其後據案中資料深入調查後，發現另一名姓刁19歲香港男子與案件有關，於本月刁入境澳門再次作案期間將其拘捕，連帶截獲其餘兩名澳門男子，相信分別是毒品買家以及接送刁的車手，3人均被移送檢察院偵辦。



司警指，刁上周三(10日)經氹仔客運碼頭入境，隨即跟蹤調查他。他上周四(11日)下午入住新口岸某酒店，至晚上7時步出酒店，司警上前截查，在其身上搜獲7包共重2.3克毒品可卡因，價值約6000澳門元，並搜出2.35萬港元及1000澳門元毒資。據刁供稱，每次來澳門販毒可獲3000元報酬，此前曾在1月份來澳門作案，且在上月份再來澳門「踩線」，即試探有否被警方跟蹤調查。刁被控不法販賣麻醉藥品及精神藥物，送檢偵辦。



司警跟蹤調查刁期間，發現他曾坐一輛私家車及一輛的士，兩名司機均為澳門居民，分別19歲姓廖報稱無業男子，以及33歲姓黃的士司機。司警相信廖是與刁進行毒品交易，而黃負責接送刁往氹仔的販毒地點，司警上周五(12日)緝獲他們，其中廖承認買可卡因自行吸食及販賣，被控輕量生產及販賣、不法吸食麻醉藥品及精神藥物；黃則否認犯罪，司警對黃控以不法販賣麻醉藥品及精神藥物。



另外司警收到情報指，香港有犯罪集團指派一名男子來澳門，於新口岸區向活躍夜場人士販賣可卡因。司警上周四晚在大興街附近截查該男子，在其身上發現3.4克毒品可卡因，又在其住所搜獲23.01克可卡因及12.16克氯胺酮，上述毒品價值約11.3萬澳門元。嫌犯是報稱無業的26歲石姓港人，他承認上月初在朋友慫恿下，受僱於犯罪集團先後3次來澳門販毒，每次可獲5000元報酬。他被控不法販賣麻醉藥品及精神藥物，移送檢察院處理。