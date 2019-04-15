政Whats噏：問係咪必須唱國歌　肥老闆憂誤墮法網？

立法會《國歌條例草案》委員會今日(15日)繼續逐條審議草案，會上集中討論第4條有關奏唱禮儀。金融服務界議員張華峰(肥老闆)就好關注條文列明嘅「奏唱」係咪一定要唱，坦言如果有啲人唔熟悉又唱得唔好，畀人覺得唔尊重就麻煩嘞。唔通肥老闆擔心自己唱得唔夠好會誤墮法網？



肥老闆亦不時出席唔同宴會，所以佢都好關心如果啲酒會工作人員，喺奏國歌時攞住個盤同杯咁點算？佢哋可以點樣表現出尊重？政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應時，強調相關條文係指引性無罰則，只係好簡單禮儀寫出嚟，舉例有嘉賓暈咗，無理由叫救護人員停手唔救人，只要冇做唔尊重行為就冇問題。佢亦話，冇要求出席人士必須要跟住唱，但如果表現尊重，可以嘅話都跟住唱。



議員鄺俊宇亦問，如果喺馬場入面，馬迷極為專注「刨馬經」冇理會咁點算？鄧就解釋，如果有人「高度集中」冇理會，咁係遺憾，但冇犯法。在旁嘅政制及內地事務局局長聶德權就笑住補充話，據佢觀察，自公布《國歌條例草案》後，市民意識係提高咗嘅。