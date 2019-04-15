街頭槍擊：涉嫌槍手落網　至今共拘5人

上周五晚(12日)深水埗發生的街頭槍擊案，西九龍總區重案組調查後，今日(15日)下午5時許拘捕一名34歲姓楊本地男子，涉嫌「有意圖而傷人」。案件至今，警方共拘捕5名人士，當中一名33歲姓羅男子已被暫控「藏有攻擊性武器」，明天(16日)在九龍城法院提堂，另外4名人士仍被扣留調查。



據悉，槍手在土瓜灣落網，有人承認用石屎槍傷人。根據法例規定，地盤工人使用石屎槍需要領牌，石屎槍的子彈可區分為排釘及火藥彈兩種，無牌藏有即屬違法。有關牌照由售賣石屎槍的公司發出，公司會登記購買者資料，為他們提供安全使用培訓，然後發出牌照。



案發當晚10時許，兩名疑有黑幫背景男子，因曾在長沙灣道一個釣魚機賭檔「出術」遭踢爆，被趕走兼「無錢攞」，他們懷恨在心，兩人配備一支疑似自製霰彈槍，再次登門找晦氣，惟遭「睇場」的湖南漢驅趕及揮鐵通追打，其中一名黑漢隨即開槍一響「還拖」，湖南漢手臂中彈傷如「蜜蜂竇」，兩兇徒快閃逃去。



警方經調查後，以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕該姓羅（34歲）湖南漢，昨日(14日)在油麻地一賓館以涉嫌有意圖而傷人拘捕一名姓謝(29歲)男子，於九龍城區以涉嫌藏有仿製槍械拘捕槍手的姓鄧(44歲)女友、以及槍手的姓陳(32歲)女友人，並在深水埗一單位起出兩支懷疑仿製槍械。