政Whats噏：歧視條例修訂爆拉鋸戰　政府唔讓步或拖垮

垃圾徵費難「拆彈」，建制派有意拖至換屆拉倒，而就4條反歧視條例進行修訂嘅《2018年歧視法例(雜項修訂)條例草案》(草案)亦現暗湧。據了解，建制派同樣就草案提出不同建議，要求負責修例嘅政制及內地事務局讓步，如果拉鋸戰打到最後政府依舊冇退讓，草案可能被拖至「自然流產」。



今次嘅修訂屬於「萬眾期待」以完善歧視法，平等機會委員會早喺2016年已向政府提交意見書，以全面檢討4條反歧視條例，包括性別歧視條例、殘疾歧視條例、家庭崗位歧視條例同種族歧視條例，平機會提出73項修訂建議，當中有27項列為優先處理，惟於2017年初上屆政府諮詢立法會時，僅建議推行其中9項。至現屆政府喺舊年6月再度諮詢立法會，但推行的建議則由9項縮減至8項，並於同年11月刊憲，12月交到立法會審議。



綜合多方消息，議員提出嘅要求大概有3個，包括條文指明「餵哺自己子女」嘅女性先算餵哺母乳，要求撤限於自己仔女，而當局已經答應會作退讓；就工作場所內性騷擾，議員則要求納入實習生及義工，當局則仍在考慮中；另有要求修例在任何場合禁止性騷擾，但當局認為非是次修訂範圍不能處理。有建制派議員透露唔係必要拖垮草案，大家會正常審議，承認只係想喺未來一年多換取政府更多承諾。



一直有關注媽媽權益嘅建制派議員葛珮帆就話，好多媽媽都想餵母乳，但有唔少女性有不同原因乳水不足，而近來唔少人願意餵哺他人仔女，笑言古代都有奶媽喇，希望當局可以考慮番個實際情況。佢亦擔心性騷擾出現喺公園或其他場所處理唔到，會約見平機會新主席朱敏健討論。



至於「出櫃」議員陳志全坦言想爭取嘅嘢政府唔會做，好似簡單如就《性傾向歧視條例》啟動諮詢政府都唔制，有其他議員想喺草案列入禁止騷擾餵哺母乳的母親又話唔得，斥政府只做最易嗰啲，但絕對唔想拉倒草案，「起碼都叫做進步」。



雖然建制派佔議會大多數，係咪真係咁易控制到草案拉到幾時呢？還有待觀望。但早幾年平機會提出27項建議要優先處理，政府翻來覆去先話處理9項，難怪議員不斷嗌價，唔知大家可以喺政制及內地事務局局長聶德權身上搲出乜嘢新承諾呢？

