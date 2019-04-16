Dr.東：仁安急症推手機App掛號　兼具提示服藥功能

公立醫院急症室「逼爆」，情況更蔓延至私家醫院。仁安醫院表示，去年急症室平均每日有二百六十人求診，最高峰的農曆新年每日求診人次更達五百人，與公立醫院求診人數相若，病人最長等候時間約需三小時。為加快病人的就醫流程，減輕急症室求診人潮，仁安醫院推出全港首個急症室門診登記手機應用程式，並設提醒病人服藥功能，病人可安在家中等候，減少於急症室等候期間感染其他疾病的風險。



市民到急症室求診，往往要親臨醫院登記，候診時間難以預料。仁安醫院助理院長胡詠儀表示，過去一年該院急症室有八成半病人於九十分鐘內可就醫，惟公眾假期或流感高峰期期間，病人有機會要等候數個小時，加上急症室內有不同病人等候，病菌較多，病人長時間逗留於急症室內，情況並不理想。



仁安醫院於去年六月開始試行手機應用程式，市民透過程序輸入基本個人資料即可完成掛號。程式亦有實時更新輪候資訊，市民可留在家中等候及休息。胡指目前應用程式的使用人次約為四千，病人到達醫院登記後一般約半小時即可就醫，每人平均減少四十六分鐘輪候時間。



仁安醫院院長及醫務總監李繼堯表示，急症室病人求診時會先分流，第一級為危殆病人，而第五級緊急程度最低。他認為此程式最適合第四級及第五級的病人使用，如腸胃炎、發燒及扭傷等，「本身要等個幾鐘，用程式半個鐘就得」。他又指，有應用程式後，院方亦可更有效安排當值人手。



應用程式除了掛號功能外，亦提供藥物資訊，並可供病人翻查過往求醫的資料。病人領藥後只須用應用程式掃描藥物標籤上的二維碼，即可查閱藥物的使用方法及副作用等，亦可設定用藥提示。胡解釋，部分外用藥物使用方法複雜，「如噴鼻劑無搖勻效果已經唔同」，程式提供的資料，可更方便病人。她又表示，應用程式未來會加入防疫注射紀錄及過敏情況等資訊，希望可成為「病人綜合平台」，並鼓勵其他醫療機構如公立醫院，考慮發展相關方向。



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