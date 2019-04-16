探射燈：上海仔疑獲警方司法兩把保護傘包庇

法律面前人人平等，除了黎智英如有保護傘般屢遭放生，不少犯罪分子亦因有保護傘包庇而逍遙法外。黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻2度棄保被警方通緝，而他涉及的清洗黑錢案，警方已要求律政司申請俗稱「凍結令」的資產限制令，惟遭律政司發還未被凍結。不尋常做法令人質疑上海仔獲警方、司法兩把保護傘合力包庇。



上海仔的2宗棄保案，第1宗指他涉嫌在2007年1月至2012年7月期間，透過4個本地銀行戶口，清洗逾億元懷疑黑錢。他原須就該案在2018年4月9日到警署報到，但只由律師代表發信警方，聲稱在泰國中風，沒有現身報到，警方及後證實其「醫生紙」不真確，沒收其20萬港元保證金並發出通緝令。



第2宗棄保案，指他於2014年起，招攬大批「南亞兵團」組成貼招黨，以「貼街招」、「舉牌」等方法恐嚇勒索港澳多名富豪。上海仔其後因涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索3項罪行被捕，原於2018年5月15日續保，惟他繼續無影，有組織罪案及三合會調查科已與財富調查組聯手通緝上海仔，並充公其5萬港元保證金。上海仔即先後被充公2筆保證金，合共25萬港元。惟他至今一直未被緝捕歸案。

