天水圍憤怒鳥B漸長成　料爸媽襲人行為會減少

東網昨日獨家報道天水圍嘉湖山莊「憤怒鳥」紅嘴藍鵲，為了力保鳥蛋，不惜襲擊路過行人。有居民發現「憤怒鳥」的鳥蛋已成功孵化出鳥BB，長得肥嘟嘟圓碌碌，有專家指一般鳥蛋由孵化至飛離巢約一個月，屆時就不需受雀爸媽特別保護，相信攻擊行為會減少。管理處及居民亦積極自救與雀共融，管理處在路邊放置約十五把雨傘，供街坊借用，亦通知保安為過路而抱有嬰兒的家長開傘。



嘉湖山莊美湖居行人通道「憤怒鳥」紅嘴藍鵲的小BB出世了！有街坊目擊雀媽媽向鳥BB餵食，形容初生鳥BB樣子十分可愛，身上長有白色羽毛，嘴巴及腳未變紅色，尾巴亦非常短小，與已長大的紅嘴藍鵲有很大分別。



當區區議員李月民指昨經東網報道後，街坊對「紅嘴藍鵲」較為警惕，屋苑居民大多自發開傘戴帽，有街坊直言雖然曾經被襲，但深明雀鳥只為了保護幼鳥，會盡量避開不作打擾，「當中六合彩啦」。



香港觀鳥會總經理羅偉仁指，一般雀鳥下蛋約有三至七隻，未必能全數孵化，由成功孵化至飛離巢的幼鳥需時約一個月，幼鳥懂得自行覓食後，便不需要父母作特別保護，相信襲擊人的行為會減少。



天水圍醫院急症科顧問醫生李立業估計，去年山竹襲港令區內不少樹木倒塌，令部分雀鳥的築巢地點或有所改變，加上目前正值繁殖期，行為較以往具攻擊性，即使途人無主動騷擾，紅嘴藍鵲仍會襲擊途人。不過，天水圍醫院目前並未接獲任何被紅嘴藍鵲所傷的求醫個案。



李說，急症室處理被雀鳥所傷個案，與一般傷口處理程序無異，先是消毒清洗傷口再上敷料，並會觀察傷口有否感染發炎。如果是較為輕微的傷口，市民也可自行處理，可用梘液或清水清洗傷口，如果傷口無發炎，也不一定要到急症室求診。他又指禽流感透過雀鳥傳染給人類的機會較低，但可能性不能完全排除，呼籲無論接觸活鳥、雀屍或雀鳥糞便，都應立即清洗及消毒所接觸的皮膚部位。



漁護署發言人表示，紅嘴藍鵲繁殖期間，部分親鳥可能會為保護自己的鳥蛋或幼鳥，作出飛近並驅趕行經鳥巢的途人等防禦行為，昨午再次到場視察，期間觀察到紅嘴藍鵲的親鳥，但未有發現親鳥驅趕途人。該署又指幼鳥已接近可離巢階段，相信親鳥驅趕途人的情況快將改善，已再次提醒管業處向居民呼籲盡量避免行經鳥巢附近，免受親鳥驅趕，署方會繼續密切留意情況。

