逾850年歷史法國聖母院陷火海尖頂倒塌　消防入夜續灌救

法國著名地標聖母院於當地時間周一（15日）發生大火，火勢迅速蔓延，其標誌性的尖頂，更在烈燄下燒至倒塌，令整個聖母院架構都受火勢牽連。400名消防員趕到現場搶救。經過8小時的奮戰，消防部門最終成功控制火勢，保住聖母院整體結構，並阻止火勢蔓延至北鐘樓。當局初步調查懷疑和院內裝修工程有關，但相信是意外，並不涉及縱火，事件中一名消防員受傷。聖母院內部的損毀情況亦曝光，只見十字架佇立在滿地瓦礫中。



網上片段顯示，逾850年歷史的聖母院，頂部冒出大量濃煙，火勢亦非常猛烈。警方在社交網要求居民避免前往聖母院附近，以及讓路給救援車輛。聖母院發言人表示，院方在下午5時50分發現聖母院起火，已緊急疏散院內遊客和訪客，工作人員和消防員前仆後繼保護院內藝術品。



當地傳媒報道，首先起火的是閣樓，火勢迅速蔓延至尖頂位置。聖母院的鉛造尖頂近日正進行耗資600萬歐元（約5314萬港元）的裝修工程，將塔頂上的十二門徒銅像拆下移走，因此銅像幸運地逃過大火。



消防部門在晚上表示，雖然尖頂部分有三分之二被燒毀，但聖母院兩幢鐘樓則幸免於難。之前當局一度擔心聖母院的整體結構會就此毀於一旦，但當局表示目前對於救災工作成效審慎樂觀。巴黎消防總長加萊（Jean-Claude Gallet）形容，一眾消防員成功避免火勢蔓延到北鐘樓是一項主要成就，他表示當局會徹夜向聖母院射水降溫。



總統馬克龍推遲原定周一發表關於全國大辯論後政策的演說，並在聖母院外留守至晚上，他誓言會重建聖母院，呼籲國際社會捐款協助。他在火勢受控後發表講話，揚言：「我們會重建聖母院。」他指在消防員的努力下，「避免了最壞情況」，強調會邀請「最好的人才」重建被焚毀的部分。