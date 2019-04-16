魚生-20°C冷凍7天　可殺寄生蟲

刺身含寄生蟲，令不少市民擔憂食用安全。有醫生指，感染寄生蟲後如果影響胃部，患者在進食後一至十二小時內出現腹痛、惡心或嘔吐等徵狀。線蟲的幼蟲更可能穿透並進入胃壁或腸壁，嚴重甚至會導致腸胃穿孔，並進入腹膜。食物安全中心指魚肉須經適當冷凍處理才可生食，處理後即使死掉的寄生蟲仍會存在於魚肉內。



香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢表示，食用未經徹底煮熟海魚，有機會感染寄生蟲，主要是「海獸胃線蟲」。除發燒等徵狀外，如影響小腸，患者可能在五至七日後出現腹痛。要確診海獸胃線蟲感染，一般需照胃鏡，如有發現會即時移除。



食安中心指，食品法典委員會的《魚和魚製品操作規範》列明，將擬作生食用途的魚肉先放在攝氏負廿度或以下冷凍七天，或在攝氏負卅五度冷凍約廿小時，便可殺死寄生蟲。良好水產養殖法亦可減低魚類含有寄生蟲的風險。香港病理專科學院指一般市面上所售賣的魚生刺身，均經過低溫處理，故日常食用刺身而感染寄生蟲的風險不高。



港大生物科學學院教授梁美儀提醒，若食肆以活魚製作刺身供消費者食用，以為更能保持魚肉新鮮，但其實未經冷凍程序相當高危，可引致感染。



消委會敦促餐廳或供應商應確切執行法例規定的措施，以確保食物安全，當局亦應加強執法及巡查。