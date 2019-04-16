港府宣布中央同意5項措施便利香港電影業入內地市場

政府今早(16日)宣布，中央原則上同意實行5項措施，便利港產片進入內地市場。當中包括港人參與內地電影業製作不限數量、中港合拍片的演員比例不作限制、取消收取合拍片立項申報費用、香港電影及電影人可報名參評內地電影獎項、香港電影企業可申請內地提供的獎勵等。政府表示，內地短期內會有進一步的優惠措施，為演藝創作人員提供更多機遇。



商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，局方將與中央相關部委跟進細節，期望盡快落實有關措施，亦希望業界善用措施發揮固有優勢，開拓內地及海外市場，進一步推廣「香港電影」品牌。他認為措施落實後，有助提高內地與香港合拍片的靈活性和減低成本、鼓勵香港業界更積極參與內地電影和合拍片的製作和推廣、提高港產片在內地的知名度，以及為香港業界提供更多在內地發展的機遇。



體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，新措施獎勵香港電影公司發行內地電影，以及開放香港參與內地電影評獎，都有助推動兩地電影業發展。



香港電影發展局主席王英偉歡迎新措施，相信會鼓勵電影業界更積極參與內地電影製作，進一步便利合拍片製作。他又認為容許香港電影參與競逐內地電影奬項，可增加港產片在內地的知名度和認受性，對兩地影業共同開發市場均有利。