診所疑未經授權取覽7病人紀錄　食局將個案轉介警方

電子健康紀錄申請及諮詢中心查核發現，莊柏醫療將軍澳東港城診所於去年6月至11月期間，曾有11次懷疑未經授權取覽電子健康紀錄互通系統，涉及7名病人。諮詢中心已聯絡該7名病人，而食物及衞生局亦已將個案轉介警方，以考慮是否需進一步調查，同時通報個人資料私隱專員公署，至今並無迹象顯示互通系統的保安及資料完整性受損。



諮詢中心稱，是於2018年12月中接獲一名已有互通系統使用者帳戶的醫生申請重發保安編碼器時，發現今宗懷疑未經授權取覽電子健康紀錄個案。該中心又指，有關取覽相信是於上述曾任職該診所醫生離職後，由該診所兩名職員使用其賬戶及保安編碼器所作出，現時尚未確定有關職員有否獲得授權取覽有關資料。



中心會要求涉事的醫護提供者重新審視其資料及帳戶管理系統，並讓電子健康紀錄專員信納該醫護提供者已制訂全面符合相關條例及實務守則要求的安排，否則或會考慮取消其互通系統醫護提供者的登記。市民如有有關互通系統的查詢，可於辦公時間致電： 34676300 與諮詢中心聯絡。

