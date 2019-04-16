六旬病漢斬傷院友　官參考葉繼歡案減刑1年判囚2年

有精神分裂症病歷的六旬漢去年在元州邨社福院舍內，被一名男院友懷疑偷竊，在與該院友爭執期間拿刀斬傷他，而自己在施襲期間右眼也告重傷致盲。該名六旬漢早前在高等法院經審訊後，被陪審團一致裁定一項蓄意傷人罪成，法官今(16日)判刑。法官原本想判被告入獄3年，但引用終審法院在已故「賊王」葉繼歡申請減刑上訴的案例，指在犯罪期間嚴重受傷在特別情況下仍屬求情理由，法庭出於對被告憐憫，減刑1年，判被告監禁2年。



被告陳利強(66歲)被控一項蓄意傷人罪，指他在去年2月11日於元州邨元康樓3樓走廊惡意襲擊男事主郭志華(56歲)。



案情顯示，被告與事主都是涉案院舍的院友，事主當日懷疑被告曾到其房間偷東西，兩人爭吵起來，被告衝入自己房間拿菜刀，事主則打算把事件告訴舍監。



被告拿菜刀追上事主後，用刀斬事主的頭顱2至3次，兩人糾纏起來，被告再斬事主，事主後成功奪刀，把刀拋開。被告施襲時右眼受傷。被告之後再拿起菜刀，把事主按在地上，想再斬事主，但聽到事主叫他停手，被告終停手。在事件之中，事主沒有受到永久性傷害，只是在頭顱和手留下疤痕，被告反而右眼失明。



法官表示，被告在囚期間雖然精神病復發，但他不會對社會構成危險，可接受門診治療。涉案院舍的員工認為被告是守規矩和合作的院友，被告今次斬人有違他平常個性。事件導致被告右眼失明，使其生活質素大受影響，今次事件是因小事而起，被告只是一時「火遮眼」才斬人，法庭因此會從輕發落，參考葉繼歡等多宗判例，雖然被告的右眼失眼是因犯案所致，但仍會給予被告減刑。



此外，法官得悉被告今次被囚，因拖欠租金，其院舍宿位已被取消，故把被告的個案轉交社會福利署，希望能在切實可行情況下，在被告出獄後盡快為他安排居所。