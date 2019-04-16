每日一片：拐杖「策騎」風火輪　阿叔十字路口閘停的士

別以為俗稱「風火輪」的電動單輪車是年輕人的玩意，有時阿叔可能玩得更狠。近日有車Cam就拍得一名阿叔腳踏風火輪，衝紅燈闖十字路口，險與的士相撞，最後憑手持的拐杖當腳掣，煞停風火輪，情況驚險。



事發於昨日(15日)下午5時49分，現場是長沙灣青山道向深水埗方向，該段路交通繁忙，車來車往。片段開始，一名頭髮已半秃，身形紮實的阿叔腳踏風火輪進入鏡頭，他右手手持一支疑似拐杖的長棍，動作純熟地在車群中穿插，速度與現場行駛中的車輛不相伯仲，惟駛至福華街一段十字路口位時，交通燈正亮起紅燈，大批途人陸續橫過馬路，但阿叔一於少理，穿過人群向十字路口駛去，此時，一架的士從右邊駛至，阿叔見狀，隨即以拐扙插地，煞停風火輪；同一時間，的士亦及時急煞，幸未造成意外。



不過阿叔似乎冇有怕，待的士駛走後，再度起步，從遠處可見他繼續爬頭超車。目擊網民對事件亦睇唔過眼，發文稱：「馬路嘅道理似乎唔係誰大誰惡誰正確，而係車轆數量越少，路權越大」。



網民看過片段後，都認出該名阿叔是區內名人，不時騎風火輪在路面危險行駛，「紅燈都照衝出去，的士做乜唔幫佢埋單？」「單車都叫有路權，佢連路權都無。捉到會告無牌駕駛、無第三者保險、無有效行車證、駕駛無登記車輛......」。