火爆法庭踏入65天　何官與辯方大狀續針鋒相對

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明審理的一宗行人涉嫌疏忽過馬路傳票案，聆訊今(16日)進入第65天，何官繼續聆聽辯方律師侯振輝就申請她退出案件審訊的陳詞，然而，兩人庭上依然針鋒相對。今早，有數名參觀法院的中學生入庭旁聽，目擊庭上何官與侯大狀唇槍舌劍，各人均露出驚訝表情及無奈苦笑。



侯繼續引述過去數十日審訊中，何官與辯方前代表大狀梁耀祥的對話，而何官不停指侯的做法不尊業及不適當，又要求侯用5分鐘時間將有關對話筆記打印出來再説，打印完後二人又繼續疊聲對話，互相打斷對方愈扯愈遠沒有重點。



何官又指對侯的英文發音不明，說不明他說怎麼「奶豬」(line G)，又以廣東話形容侯的陳詞是在打「百搭牌」，旁觀人士聞言訕笑，侯則臉紅耳赤，叫何官不要再藉嘲笑打斷他陳詞。案件下午再續。



本案的尼泊爾籍女被告Thapa Kamala，被票控於16年4月在大潭道一輛停泊路旁之的士後方橫過馬路，卻被另一輛從對面線駛來之的士撞傷。女被告經過審訊後早前已被裁定一項行人疏忽罪表證成立。何官否決辯方傳召專家證人的申請，辯方遂提出要求何官退出審訊，並就此申請作出陳詞。