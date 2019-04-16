揚聲器作掩飾　越南義安省檢600公斤走私冰毒

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，越南警方近日採取行動，在中部義安省破獲一宗毒品案，檢獲600公斤冰毒，市值約2.68億港元，4名越南籍男子被捕。警方指毒販將冰毒藏於揚聲器內，正調查毒品來源，以及被運往何處。越南公安部表示，這是該國近年來最大宗的毒品案之一。



當地官方媒體報道，數十名持槍警員包圍一間存放了毒品的房屋，屋內住了一對老年夫婦，相信與其中一名毒販有關。越南公安部指，冰毒被藏在30個揚聲器內，毒販當時正準備把毒品搬上貨車運走。



其中3名被捕者分別是53歲、45歲及29歲，全部來自義安省，另一名39歲疑犯則來自河內。越南禁毒法令嚴厲，擁有或走私逾0.6公斤的可卡因或海洛英，以及2.5公斤冰毒的人士可判死刑，生產或銷售0.1公斤海洛英及非法麻醉品也面臨死刑。



今次是過去162日內第28宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/