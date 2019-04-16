涉壓下菲傭頭逼口交　已婚漢否認5項非禮罪

已婚中年男文員被指於去年中趁菲傭洗碗時，涉從後用雙手摸對方雙乳，同時間疑將下體在菲傭臀部摩擦，稍後更涉將菲傭的頭壓下，圖將陽具放入對方口中。此外，文員又涉趁菲傭熟睡時舔其耳窩，菲傭嚇醒後，赫見文員疑正在自瀆，射精後更舔手中沾有的精液。文員事後否認共5項非禮罪，案件今(16日)在九龍城法院開審。



控罪指被告劉瑞禾(45歲)於去年7月31日至8月5日期間，共5度在其紅磡海逸豪園住所內非禮43歲的女事主X。



X供稱，她去年7月31日早上6時在客廳工作期間，被告從睡房出來，X見他露出勃起的陽具，不發一言，向X招招手，再曲起手指成圓形放在嘴前，頭部上下郁動，示意X將他的陽具放入口中，X不理會繼續工作，被告遂回房帶兒子如廁。X於翌日清晨再在客廳工作，又見被告露械，之後他行向廁所，向X招招手並指向已勃起的陽具，X同樣不予理會。



於去年8月2日晚上，被告妻子正在洗澡，X則在廚房洗碗，期間被告突從後用雙手打圈觸碰X的兩邊乳房，同時用下體摩擦X屁股，X用右肘撞開被告，被告遂返回客廳吃飯。X稍後到客廳執拾，當X跪在地上時，被告突行近X，他拉起褲管露出陽具，並將X的頭壓向陽具，陽具一度觸碰到X的鼻，最終女僱主洗完澡，被告亦行開。



X表示，她與被告的女兒同睡一房，她睡在上格床。X於8月4日凌晨熟睡時，被告突舔X耳窩，X驚醒並叫：「No！」被告制止X，X此時見被告正在自瀆，射精後更向X示範舔精液，之後離開。